Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 13:35

Тренер сборной Португалии Мартинес: «Роналду — капитан, икона и последняя деталь нашей стратегии»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес на пресс-конференции ответил на вопросы об игре 41-летнего нападающего национальной команды Криштиану Роналду.

17 июня Португалия стартовала с ничьей против ДР Конго (1:1) в групповом турнире ЧМ-2026. Роналду отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

— Когда звучит критика, все стрелы направлены на Криштиану Роналду. Как вы смотрите на игру капитана в данный момент?

— Он пример, он капитан. Реагирует как капитан с большим опытом. Мы можем использовать все это. Мы говорим о том, кто играет за сборную уже 21 сезон. У него невероятная жажда продолжать совершенствоваться и помогать команде. Он пример для всех в раздевалке.

Мы — команда, которая хочет владеть мячом и быстро его отбирать. А когда у нас мяч, нам нужна ясность в том, как добираться до штрафной соперника. Нужен игрок, который открывает пространство. И Криштиану — самый сильный в этом, цифры говорят об этом. Он икона. По сути, он — последняя деталь в нашей стратегии.

Он, очевидно, очень опытный игрок, и это помогает. Большой пример того, как люди должны фокусироваться. То, как он восстанавливается, как готовится... Он для нас большой пример. Это его шестой чемпионат мира, он очень помогает нам. Но это не отменяет всего разочарования, которое мы испытали после матча с ДР Конго. Но, возможно, это была лучшая отправная точка для подготовки к следующей игре. Думаю, завтра у нас будет команда, готовая показать отличное выступление с самого начала, — приводит слова Мартинеса Record.

23 июня Португалия сыграет против Узбекистана во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Португалия&nbsp;&mdash; Узбекистан: онлайн-трансляция матча&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу 2026.Португалия — Узбекистан: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Португалия — Узбекистан: во сколько начало матча группового этапа ЧМ, где смотреть трансляцию
Колыванов о Месси: «Играет, как 20-летний мальчишка»
Англия — Гана: во сколько начало матча группового этапа ЧМ, где смотреть трансляцию
Мбаппе раскритиковал состояние поля после возобновления матча Франция — Ирак на ЧМ-2026
Аршавин — о перелетах на ЧМ: «Когда вернулся в Россию, был самым счастливым человеком во Внуково»
«Реал» готов летом продать Тчуамени
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Португалия — Узбекистан: во сколько начало матча группового этапа ЧМ, где смотреть трансляцию

Колыванов считает, что Мбаппе сможет стать лучшим бомбардиром ЧМ в истории: «Сейчас легче»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости