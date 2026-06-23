Тренер сборной Португалии Мартинес: «Роналду — капитан, икона и последняя деталь нашей стратегии»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес на пресс-конференции ответил на вопросы об игре 41-летнего нападающего национальной команды Криштиану Роналду.

17 июня Португалия стартовала с ничьей против ДР Конго (1:1) в групповом турнире ЧМ-2026. Роналду отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

— Когда звучит критика, все стрелы направлены на Криштиану Роналду. Как вы смотрите на игру капитана в данный момент?

— Он пример, он капитан. Реагирует как капитан с большим опытом. Мы можем использовать все это. Мы говорим о том, кто играет за сборную уже 21 сезон. У него невероятная жажда продолжать совершенствоваться и помогать команде. Он пример для всех в раздевалке.

Мы — команда, которая хочет владеть мячом и быстро его отбирать. А когда у нас мяч, нам нужна ясность в том, как добираться до штрафной соперника. Нужен игрок, который открывает пространство. И Криштиану — самый сильный в этом, цифры говорят об этом. Он икона. По сути, он — последняя деталь в нашей стратегии.

Он, очевидно, очень опытный игрок, и это помогает. Большой пример того, как люди должны фокусироваться. То, как он восстанавливается, как готовится... Он для нас большой пример. Это его шестой чемпионат мира, он очень помогает нам. Но это не отменяет всего разочарования, которое мы испытали после матча с ДР Конго. Но, возможно, это была лучшая отправная точка для подготовки к следующей игре. Думаю, завтра у нас будет команда, готовая показать отличное выступление с самого начала, — приводит слова Мартинеса Record.

23 июня Португалия сыграет против Узбекистана во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026. Начало — в 20.00 по московскому времени.