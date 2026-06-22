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Райс играл с травмой с начала 2026 года: «Абсурдное количество матчей, но нельзя сидеть и жаловаться»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс признался, что играл через боль с начала 2026 года.

«Я готов и здоров, полон сил. Я чувствовал небольшую невралгическую боль в подколенном сухожилии, с которой справлялся с Рождества в «Арсенале» в течение очень долгого времени. Очевидно, не многие знали об этом», — приводит слова Райса The Guardian.

17 июня полузащитник вышел в стартовом составе сборной Англии на матч против Хорватии (4:2) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2026. Райса заменили на 72-й минуте.

В конечном счете именно последние 20 минут — это то время, когда ты получаешь наибольшую нагрузку, и именно тогда ты играешь 70-минутный матч. В последние 20 минут ты действительно чувствуешь, как твое тело работает на пределе. И я думаю, это было умное решение, потому что в последние несколько дней я чувствовал себя действительно хорошо.

Это абсурдное количество матчей. График был безумным, но что мы можем с этим поделать? Нельзя сидеть и жаловаться. Мы должны просто продолжать работать ради таких моментов, как у меня в АПЛ, когда я выиграл титул. Ты знаешь, что готов сыграть как можно больше матчей, чтобы снова испытать это чувство, и зная, что в конце всего этого будет чемпионат мира. Ты знаешь, что готов пожертвовать своим телом, чтобы всегда быть в игре. Это много матчей, но мы отдохнем в конце», — отметил Райс.

23 июня Англия сыграет с Ганой в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2026.

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