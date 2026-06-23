Самедов считает, что Португалии будет тяжело, если она не обыграет Узбекистан на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Португалия — Узбекистан на чемпионате мира-2026.

«Португальцы победят, в противном случае их ждет уж больно неприятная ситуация. Если они сейчас не наберут три очка, то им будет очень тяжело. На бумаге, конечно, мощнейшая сборная. А Узбекистан молодцы, они должны набираться опыта и просто получать удовольствие от своего первого чемпионата мира», — сказал Самедов «СЭ».

В предыдущем туре Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), а Узбекистан проиграл Колумбии (1:3).

Чемпионат мира. Группа K.

23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

Матч группы К Португалия — Узбекистан пройдет 23 июня и начнется в 20.00 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями и результатом встречи можно в матч-центре на нашем сайте.

Давид Петросян