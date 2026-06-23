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Сегодня, 14:27

Тимощук назвал Испанию, Англию и Францию фаворитами ЧМ-2026

Сергей Филин

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился впечатлениями от чемпионата мира 2026 года и назвал фаворитов турнира.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимают участие 48 национальных команд.

«Есть такие сборные, о которых раньше мы не думали, что они могут соответствовать уровню чемпионата мира, но они появились. Поэтому появились и проходные матчи. Естественно, есть фавориты, если мы берем Испанию, Францию, наверное, Англию. Лично для меня это команды, которые будут бороться за первые места», — приводит слова Тимощука пресс-служба «Зенита».

На групповом этапе Испания сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0) и разгромила Саудовскую Аравию (4:0), а Франция победила Сенегал (3:1) и Ирак (3:0) и гарантировала себе выход в плей-офф.

Кабо-Верде и&nbsp;Уругвай сыграли вничью (2:2).Уругвай на грани провала — надо обыгрывать Испанию! Расклады ЧМ-2026 в группе H

Англия в 1-м туре группового этапа ЧМ обыграла Хорватию (4:2) и 23 июня встретится с Ганой. Матч пройдет на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа L.
23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Англия
Гана

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Англия — Гана можно в матч-центре на нашем сайте.

Источник: ФК «Зенит»
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