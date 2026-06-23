Португалия и Узбекистан сыграют в матче чемпионата мира

Сборные Португалии и Узбекистана встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира во вторник, 23 июня. Игра пройдет на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне, начало — в 20.00 по московскому времени. Матч Португалия — Узбекистан можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Команды выступают в группе К, в предыдущем туре Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), а Узбекистан проиграл Колумбии (1:3).

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Узбекистан можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа K.

23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде