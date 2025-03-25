Киргизия и Катар встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Киргизии и Катара встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 25 марта. Игра начнется в 16.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Киргизия — Катар можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире матч покажет сайт канала «Старт» по подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.

25 марта, 16:45. ()

Команды выступают в группе А с Ираном, Узбекистаном, ОАЭ и Северной Кореей. В четверг, 20 марта, Киргизия уступила Узбекистану со счетом 0:1, а Катар победил КНДР (5:1).

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В чемпионате мира впервые в историю сыграют 48 сборных.