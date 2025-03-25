Япония — Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира
Сборные Японии и Саудовской Аравии встретятся в отборе чемпионата мира
Сборная Японии примет Саудовскую Аравию в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 25 марта. Игра начнется в 13.35 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры Япония — Саудовская Аравия можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире матч покажет сайт канала «Старт» по подписке.
Команды выступают в группе С с Австралией, Индонезией, Бахрейном и Китаем. 20 марта японцы победили Бахрейн (1:0), а саудиты — Китай (2:0).
Япония находится на первом месте в группе, Саудовская Аравия — на третьем. Две лучшие команды напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира, еще две сборные сыграют в стыковых матчах.
ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике с участием 48 сборных.
