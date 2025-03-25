Сборные Ирана и Узбекистана встретятся в отборе чемпионата мира

Сборные Ирана и Узбекистана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 25 марта. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Иран — Узбекистан можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажет сайт канала «Старт» по подписке, трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.

25 марта, 19:00. ()

Команды выступают в группе А с Катаром, Киргизией, ОАЭ и Северной Кореей. Иран находится на первом месте с 19 очками в семи турах, Узбекистан — с 16 очками на втором. Две лучшие команды из группы напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира, еще две сборные сыграют стыковые матчи.

ЧМ-2026 пройдет с участием 48 сборных в США, Канаде и Мексике.