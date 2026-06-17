Мбаппе: «Если бы я начал играть, чтобы заставить замолчать всех критиков, мне пришлось бы играть до 80 лет»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Сенегалом (3:1) в 1-м туре чемпионата мира-2026 отметил, что играет не ради того, чтобы заставить замолчать критиков. В этой встрече 27-летний француз оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«На примере других команд мы увидели, что трудно начать чемпионат мира с победы. Сегодня был непростой матч, но мы знаем, что в любой момент можем забить и изменить ход игры, и это помогает.

О мести не может быть и речи. Если бы я начал играть, чтобы заставить замолчать всех, кто меня критикует, мне пришлось бы играть до 80 лет. Я играю, чтобы войти в историю своей страны и помочь своей команде выйти в финал и выиграть чемпионат мира. Остальное всегда будет частью моей карьеры.

Это всего лишь первый матч групповой стадии. Независимо от того, будут ли люди слишком воодушевлены или критиковать нас, мы всегда должны оставаться спокойными и невозмутимыми. На чемпионате мира все происходит очень быстро, так как у нас уже через шесть дней матч против Ирака, который мы должны выиграть, чтобы пройти в плей-офф», — приводит L'Equipe слова Мбаппе.

Франция набрала 3 очка и вышла на первое место в группе I. Сенегальцы — на последней строчке. Во 2-м туре ЧМ-2026 французы встретятся с Ираком, а Сенегал сыграет против Норвегии. Оба матча пройдут 23 июня.