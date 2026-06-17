Холанн открыл счет в матче Ирак — Норвегия
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн забил в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Ирака.
Сразу после паузы в первом тайме на водопой 25-летний норвежец откликнулся в штрафной площади на передачу Давида Меллера Вольфе и в падении отправил мяч в сетку ворот иракской команды.
Для Холанна это первый гол в дебютном матче в карьере на чемпионатах мира. Всего за сборную Норвегии он забил 56 голов и сделал 6 голевых передач в 51 игре.
Новости