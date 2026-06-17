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17 июня, 01:20

Жиру поздравил Мбаппе с рекордом по голам за сборную Франции

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-форвард сборной Франции Оливье Жиру поздравил капитана французской команды Килиана Мбаппе, который побил его рекорд по голам за «Трехцветных». 27-летний француз оформил дубль в матче чемпионата мира-2026 против Сенегала (3:1) и достиг отметки 58 голов за сборную.

«Бравок, Кикс», — написал Жиру в социальной сети и опубликовал пост про рекорд Мбаппе.

На счету Мбаппе 58 забитых мячей в 99 играх за сборную Франции, а у Жиру — 57 голов в 137 матчах. Также в топ-6 по этому показателю входят Тьерри Анри (51 гол), Антуан Гризманн (44), Мишель Платини (41) и Карим Бензема (37).

Франция набрала 3 очка и вышла на первое место в группе I. Сенегальцы — на последней строчке. Во 2-м туре ЧМ-2026 французы встретятся с Ираком, а Сенегал сыграет против Норвегии. Оба матча пройдут 23 июня.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе празднует гол в&nbsp;ворота Сенегала в&nbsp;матче ЧМ-2026 16&nbsp;июня.Франция дожала Сенегал после невразумительного тайма, а Мбаппе установил сразу три рекорда!
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