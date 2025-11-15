Сборные Дании и Белоруссии сыграют в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в субботу, 15 ноября. Матч на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) начинается в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

15 ноября, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)

Игру Дания — Белоруссия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке.

Отслеживать ключевые события игры Дания — Белоруссия можно в матч-центре сайта «СЭ».

Сборная Дании в рамках отборочного цикла дважды обыграла Грецию (3:0, 3:1), Белоруссию (6:0) и сыграла вничью с Шотландией (0:0). Белоруссия проиграла все свои матчи — Греции (1:5), Шотландии (0:2, 1:2) и Дании (0:6).