Овечкин назвал невероятной игру сборной США на чемпионате мира-2026

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил перспективы сборной США в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против сборной Бельгии.

Игра пройдет в ночь с 6 на 7 июля на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле и начнется в 3.00 по московскому времени.

«Ну, вы видите, сколько сильных команд уже вылетело. США прямо сейчас играют невероятно, и они играют дома. Мне нравятся их шансы», — приводит RMNB слова Овечкина с пресс-конфренции.

Хоккеист рассказал, что не сможет посмотреть матч США — Бельгия из-за возвращения в Россию.

Также Овечкин с восхищением отозвался о португальце Криштиану Роналду и аргентинце Лионеле Месси, которые играют на шестом для себя чемпионате мира.

«Если посмотреть на Месси и Роналду — эти игроки показывают пример: если ты способен продолжать держать тот уровень, то мастерство, — это потрясающе. Мы смотрели почти каждый матч Месси и Роналду, и видно, как они играют. Это невероятно, я очень впечатлен», — добавил россиянин.

Ожидается, что Овечкин вернется в США к финалу чемпионата мира, который пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Рутерфорде.