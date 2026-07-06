Владелец «Вашингтона» Леонсис: «Овечкин вернулся, и эта команда способна побороться за Кубок Стэнли»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Александром Овечкиным и планы команды на следующий сезон.

Новое соглашение с 40-летним форвардом рассчитано на один год.

«В прошлом году все чувствовали опустошение из-за того, что мы не попали в плей-офф. А теперь, когда Алекс Овечкин вернулся, а Крис Патрик собрал команду, которая, вероятно, является самой крупной, самой мощной, самой быстрой и обладает самой глубокой скамейкой за все время, по крайней мере с тех пор, как Алекс выступает за нашу организацию, это вызывает огромное воодушевление. Все это вновь вселило в нас уверенность, что мы можем подарить нашим болельщикам надежду и мечту о том, что эта команда способна стать по-настоящему великой и побороться за Кубок Стэнли», — приводит слова Леонсиса журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте НХЛ 2004 года. На счету россиянина 1687 (929+758) очков в 1573 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 147 (77+70) очков в 161 игре плей-офф. В 2018 году он вместе с «Кэпиталз» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли.