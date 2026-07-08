Сетка 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу: все пары, полный список
Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026
Чемпионат мира по футболу — 2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Матчи 1/4 финала пройдут с 9 по 12 июля.
1/4 финала ЧМ-2026 по футболу
9 июля. 23.00. Бостон. Франция — Марокко
10 июля. 22.00. Лос-Анджелес. Испания — Бельгия
12 июля. 00.00. Майами. Норвегия — Англия
12 июля. 04.00. Канзас-Сити. Аргентина — Швейцария
1/2 финала ЧМ-2026 по футболу
14 июля. 22.00. Даллас. Победитель пары Франция — Марокко — победитель пары Испания — Бельгия
15 июля. 22.00. Атланта. Победитель пары Норвегия — Англия — победитель пары Аргентина — Швейцария
Матч за 3-е место ЧМ-2026 по футболу
19 июля. 00.00. Майами.
Финал ЧМ-2026 по футболу
19 июля. 22.00. Нью-Йорк/Нью-Джерси.
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