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8 июля, 11:15

Сетка 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу: все пары, полный список

Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Логотип ЧМ-2026 по футболу.
Фото Getty Images

Чемпионат мира по футболу — 2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Матчи 1/4 финала пройдут с 9 по 12 июля.

1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

9 июля. 23.00. Бостон. Франция — Марокко

10 июля. 22.00. Лос-Анджелес. Испания — Бельгия

12 июля. 00.00. Майами. Норвегия — Англия

12 июля. 04.00. Канзас-Сити. Аргентина — Швейцария

1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

14 июля. 22.00. Даллас. Победитель пары Франция — Марокко — победитель пары Испания — Бельгия

15 июля. 22.00. Атланта. Победитель пары Норвегия — Англия — победитель пары Аргентина — Швейцария

Матч за 3-е место ЧМ-2026 по футболу

19 июля. 00.00. Майами.

Финал ЧМ-2026 по футболу

19 июля. 22.00. Нью-Йорк/Нью-Джерси.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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