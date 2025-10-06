Футбол
Сегодня, 14:21

Каннаваро стал главным тренером сборной Узбекистана

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фабио Каннаваро.
Фото Global Look Press

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

52-летний специалист будет готовить команду к чемпионату мира-2026.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он покинул в апреле 2025 года. Кроме того, он тренировал «Удинезе», «Беневенто», китайские «Гуанчжоу» и «Тяньцзинь», а также саудовский «Аль-Наср».

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира.

Фабио Каннаваро
