Чемпионат мира-2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 9 октября

В октябре проходят очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026. В четверг, 9 октября, в Европе будут сыграны восемь игр цикла.
Расписание матчей европейского отбора ЧМ-2026 в четверг, 9 октября
- 19.00. Финляндия — Литва
- 21.45. Шотландия — Греция
- 21.45. Австрия — Сан-Марино
- 21.45. Кипр — Босния и Герцеговина
- 21.45. Фарерские острова — Черногория
- 21.45. Белоруссия — Дания
- 21.45. Мальта — Нидерланды
- 21.45. Чехия — Хорватия
Время начала матчей — московское.
Трансляции матчей отбора ЧМ-2026 в Европе ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».
Следить за расписанием и турнирным положением, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе отбора ЧМ-2026 и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является Аргентина.
