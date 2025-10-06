Футбол
Сегодня, 15:00

Чемпионат мира-2026: расписание матчей отборочного турнира в Европе 9 октября

Восемь матчей европейского отбора ЧМ-2026 будут сыграны 9 октября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

В октябре проходят очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026. В четверг, 9 октября, в Европе будут сыграны восемь игр цикла.

Расписание матчей европейского отбора ЧМ-2026 в четверг, 9 октября

  • 19.00. Финляндия — Литва
  • 21.45. Шотландия — Греция
  • 21.45. Австрия — Сан-Марино
  • 21.45. Кипр — Босния и Герцеговина
  • 21.45. Фарерские острова — Черногория
  • 21.45. Белоруссия — Дания
  • 21.45. Мальта — Нидерланды
  • 21.45. Чехия — Хорватия

Время начала матчей — московское.

Трансляции матчей отбора ЧМ-2026 в Европе ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Следить за расписанием и турнирным положением, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе отбора ЧМ-2026 и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является Аргентина.

