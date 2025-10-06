Родри не сыграет за сборную Испании в матчах отбора ЧМ-2026 против Грузии и Болгарии

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри не сможет сыграть в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Грузии и Болгарии из-за травмы.

«Родриго Эрнандес не вошел в состав сборной Испании на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года с Грузией в Эльче и Болгарией в Вальядолиде из-за травмы, полученной после медицинского обследования. В это воскресенье он был заменен в матче между «Брентфордом» и «Манчестер Сити», — сообщила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте лидирует в группе Е с шестью очками после двух матчей.

Матчи против Грузии и Болгарии пройдут 11 и 14 октября.