Ассоциация футбола Узбекистана подтвердила переговоры с Каннаваро

Ассоциация футбола Республики Узбекистан (АФУ) подтвердила ведение переговоров с итальянским тренером Фабио Каннаваро.

«Футбольная ассоциация Узбекистана приступила к работе по всем направлениям в рамках подготовки к предстоящему этапу. В частности, ведется активная работа по приглашению опытных международных специалистов, в том числе тех, кто принимал участие в чемпионате мира по футболу, для внесения вклада в развитие национальной команды.

В связи с этим руководство АФУ ведет переговоры с одной из ярчайших звезд современного футбола — Фабио Каннаваро, известным итальянским специалистом, обладателем Кубка мира и лучшим игроком мира по версии ФИФА в 2006 году», — говорится в заявлении организации.

3 октября «СЭ» сообщал, что зарплата 52-летнего тренера в сборной Узбекистана составит около 4 миллионов евро, включая расходы на тренерский штаб.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира.