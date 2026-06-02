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2 июня, 06:18

Канада обыграла Узбекистан в товарищеском матче

Павел Лопатко

Сборная Канады победила сборную Узбекистана в товарищеском матче в Эдмонтоне — 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме — на 58-й минуте отличился полузащитник Джонатан Осорио. На 90+1-й минуте забил хавбек Майкл Нельсон. Две результативные передачи на счету нападающего Тани Олувасейи.

На групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Канада в квартете B сыграет с Боснией и Герцеговиной, Катаром и Швейцарией, Узбекистан в группе K встретится с Португалией, ДР Конго и Колумбией.

Товарищеские матчи. Сборные. .
02 июня, 04:00. Commonwealth Stadium (Эдмонтон)
Канада
2:0
Узбекистан

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Сборная Канады по хоккею
Сборная Узбекистана по футболу
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