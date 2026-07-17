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Елагин о втором полуфинале ЧМ-2026: «В перерыве понял: против Аргентины Англия обречена»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» объяснил, почему Англия проиграла Аргентине в полуфинале ЧМ-2026.

— Сейчас многие поклонники сборной Англии обвиняют Томаса Тухеля в трусливых заменах, в игре на удержание счета...

— Здесь нужно понимать одну очень важную, на мой взгляд, вещь. Сборная Англии подошла к этому полуфиналу уже изрядно измотанной. Тухель руководствовался именно этим. Накопительный эффект...

— Поясните, пожалуйста?

— Среди всех участников ЧМ Англия налетала больше всех! Лягушка-путешественница. С одного конца на другой переезжала. Мексика, США... Вот такие расстояния. Тысячи километров, туда-сюда. Разве это не могло наложить свой отпечаток?

— Все упирается в перелеты?

— Не только. Не все подошли к поединку с аргентинцами полностью здоровыми. Тот же Райс страдал от кишечной инфекции. В итоге его заменили еще в перерыве матча с норвежцами. Райс, железный Райс был болен. Явно прошел пик формы и у Беллингема, и у Кейна.

— Но ведь в первом тайме англичане ни в чем не уступали аргентинцам.

— А вы вспомните, с каким рвением они пели гимн, как у них горели глаза! У этой игры была еще и политическая подоплека.

— Конфликт из-за Фолклендских (Мальвинских островов).

— Совершенно верно. Причем вся эта история раскручивалась со страшной силой в прессе. Все это очень мотивировало футболистов. В итоге с первых минут началась страшная рубка. Искры летели во все стороны! Неслучайно я сравнил этот тайм с боксом, со знаменитым боем ХХ века: Мохаммед Али против Джо Фрейзера. Это был самый кровавый, самый жуткий бой! Никто не хотел уступать.

Однако уже к концу первой половины встречи заметил: англичане подсаживаются. Поэтому в перерыве пришел к выводу: команда Тухеля обречена.

— Вот как?

— Да, англичанам нужно отдать должное. До перерыва они сумели закрыть Месси! Ведь в первом тайме мы его редко видели. Если же Лео и встречался с мячом, то на него сразу же бросалось по два человека. Сносили его либо четко играли в мяч. То есть не давали ему выполнить точную передачу. А вот после перерыва картина поменялась. Англичане стали сдавать. Ну где вы видели Кейна, который так тяжело уже опускался вниз, а затем шел в атаку?

Александр Елагин поделился мнением о&nbsp;полуфинале Англия&nbsp;&mdash; Аргентина на&nbsp;ЧМ-2026.«Англия проиграла не из-за замен Тухеля. Я очумел от передачи Месси неродной правой!» Мнение Елагина

В полуфинале турнира аргентинцы обыграли Англию со счетом 2:1. 39-летний Месси провел на поле полный матч и отметился 2 голевыми передачами.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22:00 по московскому времени.

В матче за третье место Англия сыграет с Францией. Встреча пройдет 19 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами и начнется в 00.00 по московскому времени.

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