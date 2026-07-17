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Сегодня, 15:38

Мойзес о матче Англия — Аргентина на ЧМ-2026: «Месси — лучший игрок, люблю его за характер»

Сергей Филин

Защитник ЦСКА Мойзес поделился эмоциями от полуфинального матча Англии и Аргентины (1:2) на чемпионате мира-2026.

31-летний игрок армейцев признался в любви к аргентинскому нападающему Лионелю Месси несмотря на то, что сам является бразильцем.

«Месси — топ, лучший игрок. Поэтому я люблю Месси. За его характер. Аргентина — хорошая команда. Эмоции, борьба, характер. Топ», — сказал Мойзес пресс-службе ЦСКА.

В полуфинале ЧМ-2026 аргентинцы обыграли Англию со счетом 2:1. 39-летний Месси провел на поле полный матч и отметился 2 голевыми передачами.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
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