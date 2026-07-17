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Сегодня, 16:35

The Guardian: большинство стран ФИФА поддержат Инфантино на выборах-2027

Руслан Минаев

Большинство стран-членов Международной федерации футбола (ФИФА) поддержат кандидатуру Джанни Инфантино на выборах главы организации в 2027 году, сообщает газета The Guardian со ссылкой на свои источники.

По информации источника, лишь немногие из 211 стран-членов ФИФА не направили письма в поддержку Инфантино. Отмечается, что среди государств, не отправивших письмо в поддержку действующего главы организации, находится Германия.

В апреле Инфантино заявил о намерении переизбираться на пост президента ФИФА, на данный момент он является единственным функционером, изъявившим желание участвовать в выборах. Кандидаты должны быть выдвинуты до 18 ноября. Голосование за президента ФИФА пройдет на конгрессе в Марокко в марте 2027 года.

Инфантино 56 лет, он был избран главой ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту итальянец сменил швейцарца Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. В 2019 и 2023 годах Инфантино на безальтернативной основе переизбрался на пост президента организации.

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Джанни Инфантино
ФИФА

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