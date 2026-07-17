Месси: «Еще до старта ЧМ-2026 знал, что Аргентина получит шанс бороться за титул»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оценил путь национальной команды на чемпионате мира-2026.

В полуфинале турнира аргентинцы обыграли Англию со счетом 2:1. 39-летний Месси провел на поле полный матч и отметился 2 голевыми передачами.

«Честно говоря, еще до старта турнира я действительно верил в эту команду. Знал, что мы дойдем до полуфинала и получим шанс бороться за титул. Теперь мы снова в финале — это невероятно. Мы вновь показали то, что присуще команде на протяжении многих лет: качественный футбол, спокойствие, умение читать игру», — приводит TyC Sports слова Месси.

В 7 матчах на ЧМ-2026 Месси забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Он возглавляет список лучших бомбардиров турнира.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22:00 по московскому времени.