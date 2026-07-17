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Сегодня, 15:20

Елагин о финале ЧМ-2026: «Ставлю на Аргентину. Фактор Месси»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» назвал фаворита в финале ЧМ-2026.

— Какие ожидания от финала?

— Я ставлю на Аргентину. Из-за фактора Месси. Но это не значит, что буду болеть за южноамериканцев. Для меня на этом турнире — два чемпиона мира. Аргентина и Испания — соперники, которые точно достойны друг друга.

У испанцев есть своя звезда. Ямаля, конечно, я не поставлю на одну ступень с Месси. Но парень в 19 лет — лидер своей сборной. И как он играет на команду! Звезда, интегрированная в общий механизм. Этим он похож на Лео.

Ямаль великолепно сыграл против французов. И пенальти заработал, и обездвижил Диня. Не позволил тому подключаться вперед.

Александр Елагин поделился мнением о&nbsp;полуфинале Англия&nbsp;&mdash; Аргентина на&nbsp;ЧМ-2026.«Англия проиграла не из-за замен Тухеля. Я очумел от передачи Месси неродной правой!» Мнение Елагина

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.

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