Елагин: «К матчу с Аргентиной англичане подошли вдрызг измотанными»

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» заявил, что англичанам не хватило сил на два тайма полуфинала с Аргентиной.

— Вы не склонны считать, что к поражению англичан привели ошибки их главного тренера?

— Англичане просто-напросто сдохли!

А тут еще и гений Месси проявил себя во всей красе. Лео раздавал феноменальные передачи. Да, где-то можно предъявить претензии защитникам, опорникам. Возьмите гол Энцо Фернандеса. Пробил он, конечно, великолепно! По уходящей от Пикфорда траектории. С наклевом. Такое ощущение, что мяч вертелся в трех измерениях. При этом никто из уставших англичан на Энцо в том моменте не вышел. Никто ему не помешал. Беллингем находился рядом, но не накрыл.

И все-таки главная причина не в том, что британцы как-то не так расположились. Нет. Прежде всего нужно говорить о колоссальной усталости! Понимаете?

— Накопительный эффект?

— Да. Два тяжелейших матча — с Мексикой и Норвегией. После них все уже ходили дохлые. И вопрос стоял так: успеют ли они восстановиться к полуфиналу? В итоге их хватило только на первый тайм.

Судите сами. Против Мексики с 54-й минуты играли в меньшинстве. Почти тайм! И это на стадионе мексиканцев! В высокогорье. Англичане не были адаптированы к таким условиям. Мексиканцы имели колоссальное преимущество в виде высокогорья и сумасшедшей поддержки на трибунах. А тут еще у соперника удаляют игрока. И все равно подопечные Тухеля взяли верх — 3:2, затратив столько сил!

Дальше — Норвегия. В Майами. Условия просто зверские.

— Зверские?

— Коллега Денис Казанский был на этом стадионе. Он мне сказал: «Александр Викторович, там не то что играть — дышать невозможно!» В чаше арены 42-43 градуса. Стадион не продувается.

Тяжелейшие условия. И тем не менее Англия выиграла — 2:1. А сколько сил было потеряно?

К Аргентине подопечные Тухеля подошли уже вдрызг измотанными. Дальними поездками, жарой, игрой в меньшинстве... А здесь им противостояли феноменальные аргентинцы во главе с Месси. Такого Лео я раньше не видел. И что еще интересно: Месси забил на чемпионатах мира 21 гол. Так?

— Верно.

— Так вот, 15 из них он забил после 35 лет! Ребята, вы только вдумайтесь в эти цифры! Ну как его можно остановить?!

В полуфинале турнира аргентинцы обыграли Англию со счетом 2:1. 39-летний Месси провел на поле полный матч и отметился 2 голевыми передачами.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.

В матче за третье место Англия сыграет с Францией. Встреча пройдет 19 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами и начнется в 00.00 по московскому времени.