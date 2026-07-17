Блаттер: «Финал чемпионата мира — это как копия Супербоула. Куда ты катишься, ФИФА?»

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер поделился мнением о возможном увеличении перерыва между таймами финала чемпионата мира-2026.

Ранее в СМИ появилась информация, что ФИФА может увеличить перерыв между таймами финального матча ЧМ-2026 до 30 минут.

«Паузы на «водопой» — только начало. Финал чемпионата мира покажет хайлайт турнира — самый длинный перерыв в истории футбола. Финал турнира — это как копия Супербоула. Куда ты катишься, ФИФА?», — написал Блаттер в соцсетях.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.