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Сегодня, 16:16

Юрист Прокопец объяснил, что грозит сборной Аргентины за демонстрацию баннера про Фолклендские острова

Александр Абустин
корреспондент

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал «СЭ» демонстрацию политического баннера игроками сборной Аргентины после окончания матча с Англией (2:1) на чемпионате мира-2026.

Футболисты южноамериканской команды отпраздновали победу с плакатом с надписью «Мальвины — аргентинские».

«Поведение аргентинских игроков подпадает под действие ст. 34.3 Регламента ЧМ ФИФА 2026, которая накладывает строгий запрет на любые политические, религиозные или персональные лозунги и манифесты. Это правило действует в рамках всего матча: от предматчевых мероприятий и гимнов до финального свистка и послематчевого времени.

Поскольку регламент ЧМ базируется на Дисциплинарном кодексе ФИФА, разбирательство пойдет именно по этой линии. При этом, основной удар придется на Ассоциацию футбола Аргентины (AFA). Согласно ст. 8 Кодекса, национальная федерация напрямую отвечает за поведение своих игроков. Персональные санкции против футболистов маловероятны. ФИФА традиционно перекладывает ответственность на коллективный орган.

Поскольку Дисциплинарный кодекс не содержит фиксированного наказания конкретно за этот проступок, Дисциплинарный комитет формально имеет карт-бланш. Теоретически они могут применить любую меру из ст. 6 Кодекса — от обычного замечания до полной дисквалификации сборной.

Однако реальная практика ФИФА выглядит иначе: почти все подобные прецеденты закрываются денежным штрафом в сочетании с предупреждением или выговором.

Исторически размер таких штрафов варьировался в диапазоне от 5 000 до 45 000 швейцарских франков.

Для AFA это уже знакомый сценарий. В 2014 году аргентинцы получили выговор и штраф в размере 30 000 франков за демонстрацию баннера схожей тематики перед товарищеской игрой. Из-за давности лет юридического «рецидива» здесь нет, но ФИФА наверняка вспомнит этот эпизод при вынесении вердикта.

Наиболее реалистичный сценарий: Ассоциацию футбола Аргентины накажут строгим выговором и штрафом в районе 30 000 — 50 000 швейцарских франков. Снятие сборной с турнира или присуждение технического поражения выглядят фантастическими сценариями», — сказал Прокопец «СЭ».

Аргентина и Великобритания продолжают территориальный спор вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. Буэнос-Айрес считает архипелаг своей территорией, тогда как Лондон осуществляет контроль над островами с 1833 года. В 1982 году спор перерос в вооруженный конфликт, завершившийся победой Великобритании. С тех пор Аргентина продолжает добиваться пересмотра статуса островов через механизмы ООН.

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