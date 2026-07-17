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Сегодня, 17:32

Самедов — о Месси на ЧМ-2026: «Играет потрясающе, но стоит признать заслугу Скалони»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Потрясающе играет, просто феноменально. Месси — вожак. Понятно, что все говорят о сборной Аргентины через призму Лео, но еще есть Лаутаро, Энцо, Макаллистер... Выделяется командная работа. Отдача сумасшедшая. Здесь стоит признать заслугу Скалони. Все всегда будут говорить о Месси, но немного в тени остаются другие герои», — сказал Самедов «СЭ».

Месси провел на чемпионате мира-2026 7 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи. В финале турнира Аргентина сыграет против сборной Испании 19 июля в 22.00 по московскому времени.

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