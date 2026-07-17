Лапорта: «Месси — это прошлое и настоящее, а Ямаль — настоящее и будущее»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился эмоциями от того, что в финале чемпионата мира-2026 друг против друга сыграют два воспитанника каталонского клуба: аргентинец Лионель Месси и испанец Ламин Ямаль.

39-летний Месси — капитан сборной Аргентины, он участвует в своем шестом чемпионате мира. Для 19-летнего полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ямаля это первый ЧМ в карьере.

«Месси тоже вышел в финал, и я очень рад. Он предмет гордости для «Ла Масии». Месси — это прошлое и настоящее, а Ламин — настоящее и будущее. Мы очень рады, что у нас есть то, что является настоящим игровым почерком «Барсы». Как президент, я горжусь тем, что оба этих игрока выросли у нас. А если добавить сюда Жоана Гарсию, Эрика Гарсию, Пау Кубарси, который проводит фантастический чемпионат мира, Ольмо, Гави, Педри, Феррана Торреса... Это впечатляет», — приводит Goal слова Лапорты.

На ЧМ-2026 Месси отметился 8 голами и 4 результативными передачами, а Ямаль забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Финал турнира между сборными Аргентины и Испании пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).