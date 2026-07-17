Вратарь Кабо-Верде Возинья рассказал о критериях выбора новой команды

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья назвал критерии, которым должна соответствовать его будущая команда.

Голкипер находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был португальский «Шавеш».

«Я выберу команду, которая хочет меня как футболиста, а не для маркетинга», — сказал Возинья в эфире CBS Mornings.

Ранее агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз в интервью «СЭ» рассказал, что Возинья готов рассмотреть предложения из России, в том числе из Медиалиги.

40-летний Возинья принял участие в чемпионате мира-2026, где сборная Кабо-Верде в 1/16 финала уступила сборной Аргентины в дополнительное время (2:3). До начала турнира на аккаунт голкипера в соцсети было подписано 56 000 человек, сейчас у него 29,3 миллиона подписчиков.