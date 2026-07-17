Джон Терри о финале ЧМ-2026: «Считаю фаворитом сборную Испании»

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри назвал Испанию фаворитом финального матча чемпионата мира-2026.

«Считаю Испанию фаворитом. Обе команды хорошо владеют с мячом, но в матче с Англией у Аргентины все шло через фланг Лионеля Месси. А Марк Кукурелья был признан лучшим игроком матча в полуфинале со сборной Франции. Сборная Испании выглядит очень сильно на левом фланге. К тому же Испания не пропустила от Франции и вообще почти не пропускает на турнире», — приводит слова Терри Metro.

В финале чемпионата мира Испания сыграет с Аргентиной. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.