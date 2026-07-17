Елагин: «Многие говорят про трусливый футбол Тухеля. Да ничего подобного!»

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» оценил замены главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля в матче против Аргентины.

— Тухелю предъявляют претензии за его осторожные замены...

— Да, вот говорят: если ты снимаешь с игры Гордона, почему сразу не выпускаешь Рэшфорда?

— Несправедливый укор?

— Но тренер же видел, какое давление оказывает Аргентина!

Ну вышел бы Рэшфорд — и что? Разве он великолепен в отборе или отлично прессингует? Ситуация обязывала играть у своей штрафной. Поэтому вполне логично, что Тухель выпустил вместо Гордона именно защитника. И ведь англичанам всего-то не хватило 5-6 минут.

Но опять же, мы возвращаемся к Месси. Как он ушел от защитника и как не своей родной правой ногой подал точно на Лаутаро Мартинеса! Я просто очумел! Меня этот пас потряс. Лео подал именно в ту зону, куда врывался партнер. Не выше, не ниже. А так, как нужно! Мяч чиркнул по волосам Стоунза и попал точно на голову Мартинесу! Высочайший класс!

И это в 39! Месси играет от звонка до звонка. Даже в овертаймах. И он так блестяще раньше не выглядел — ни в Катаре в 2022-м, ни в России в 2018-м.

Не бегает, пешком ходит и везде поспевает. Буквально везде! Вся игра аргентинцев через него.

— При этом вся команда здорово готова физически.

— Однозначно. Каким озверином их кормит Скалони?! По такой жаре так носиться... Немыслимо! Они готовы броситься на амбразуру. Ну и нельзя сбрасывать со счетов мотивацию, политическую подоплеку.

А по поводу англичан мне все стало ясно в перерыве: они были обречены. И дело тут не в заменах Тухеля. Просто сдохли из-за накопившейся усталости. Помните, когда Мак Аллистер бил из убойной позиции и попал в Пикфорда? Вратарю повезло. А рядом стоял Кейн. И он даже не двинулся к аргентинцу, так как силы его покинули... Даже шага не сделал в сторону аргентинца.

Сейчас мне многие пишут про трусливый футбол Тухеля. Да ничего подобного! Это заслуга аргентинцев. Они вжали британцев в их штрафную.

В полуфинале турнира аргентинцы обыграли Англию со счетом 2:1. 39-летний Месси провел на поле полный матч и отметился 2 голевыми передачами.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.

В матче за третье место Англия сыграет с Францией. Встреча пройдет 19 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами и начнется в 00.00 по московскому времени.