Источник: Тухель мог быть досрочно уволен в случае вылета Англии до 1/4 финала ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Англии (FA) могла досрочно расторгнуть контракт с главным тренером сборной Томасом Тухелем в случае вылета команды до четвертьфинала чемпионата мира 2026 года, сообщает The Athletic.

По информации источника, в таком случае немецкий специалист получил бы компенсацию. Контракт Тухеля с FA рассчитан до 2028 года.

Также тренер может сам досрочно расторгнуть соглашение, если решит вернуться к работе в клубном футболе. В этом случае компенсацию должен будет выплатить уже Тухель.

После поражения Англии от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира увольнение Тухеля считается маловероятным. Ожидается, что он продолжит работу со сборной и будет готовить команду к чемпионату Европы 2028 года.

В матче за третье место Англия сыграет с Францией. Встреча пройдет 19 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами и начнется в 00.00 по московскому времени.