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Сегодня, 16:07

Леандро Фернандес назвал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2026 заслуженным

Константин Белов
Корреспондент

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес прокомментировал «СЭ» выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира-2026.

«Я очень рад, что Аргентина снова играет в финале чемпионата мира! Это огромная радость и гордость для всей нашей страны, потому что мы все большие футбольные фанаты. Считаю, что сборная заслужила выйти в финал», — сказал Фернандес «СЭ».

В финале турнира аргентинцы сыграют со сборной Испании. Матч пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени.

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