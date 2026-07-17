Леандро Фернандес назвал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2026 заслуженным

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес прокомментировал «СЭ» выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира-2026.

«Я очень рад, что Аргентина снова играет в финале чемпионата мира! Это огромная радость и гордость для всей нашей страны, потому что мы все большие футбольные фанаты. Считаю, что сборная заслужила выйти в финал», — сказал Фернандес «СЭ».

В финале турнира аргентинцы сыграют со сборной Испании. Матч пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени.