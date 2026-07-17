Тотти о непопадании сборной Италии на ЧМ три раза подряд: «Ничего не происходит совершенно случайно»

Бывший футболист сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о том, является ли случайностью невыход национальной команды в финальную часть чемпионатов мира третий раз подряд.

«Ничего не происходит совершенно случайно. Были недопонимание, невезение, а где-то мы оказались слабее многих других сборных. Такое может случиться. Но Италия и итальянцы не могут себе позволять подобного», — сказал Тотти в новом выпуске проекта FONtour.

Сборная Италии — четырехкратный победитель чемпионата мира. Последний раз она завоевала золото на ЧМ-2006. После этого национальная команда вылетела из турнира на групповом этапе в 2010 и 2014 годах. Затем Италия не смогла квалифицироваться на чемпионаты мира 2018, 2022 и 2026 годов.