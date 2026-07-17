Игроки сборной-победителя ЧМ-2026 получат эксклюзивные чемпионские перстни

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте сообщила, что впервые в истории чемпионатов мира 26 футболистов сборной-победителя ЧМ-2026 получат именные перстни.

Всего будет выпущено ровно 2026 пронумерованных экземпляров в честь года проведения турнира. 30 перстней получит официальная делегация команды-победителя. Остальные 1 996 штук будут выставлены на продажу для болельщиков и коллекционеров по всему миру.

Во время церемонии награждения капитан команды и главный тренер получат временные версии перстней прямо на поле, а персонализированные экземпляры будут изготовлены позже.

Матч Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало игры — 22:00 по московскому времени.