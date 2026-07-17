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Сегодня, 16:00

Франция — Англия: когда начало матча за 3-е место ЧМ по футболу

Франция и Англия сыграют в матче за 3-е место на ЧМ по футболу 19 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Сборные Франции и Англии сыграют в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года в ночь с 18 на 19 июля. Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) и начнется в 00.00 по московскому времени. По местному времени матч состоится в субботу, 18 июля, в 17.00.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место.
19 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Франция
Англия

Сборная Франции выиграла все три матча в группе I: у Сенегала — 3:1, Ирака — 3:0 и Норвегии — 4:1. В плей-офф французы последовательно победили Швецию — 3:0, Парагвай — 1:0 и Марокко — 2:0. В полуфинале команда Дидье Дешама уступила Испании со счетом 0:2.

Англия на групповом этапе обыграла Хорватию — 4:2 и Панаму — 2:0, а также сыграла вничью с Ганой — 0:0. Затем англичане прошли ДР Конго — 2:1, Мексику — 3:2 и Норвегию — 2:1. В полуфинале сборная Англии проиграла Аргентине со счетом 1:2.

Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Англия можно в матч-центре нашего сайта. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место.

Прямую трансляцию покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и его официальный сайт. Начало эфира — 18 июля в 23.40 мск, за 20 минут до стартового свистка.

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