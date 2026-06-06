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6 июня, 04:41

Канада и Ирландия сыграли вничью в товарищеском матче

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Канады сыграла вничью с командой Ирландии в товарищеском матче — 1:1. Игра прошла на стадионе «Сапуто» в Монреале.

Канадцы вышли вперед на 23-й минуте встречи благодаря автоголу ирландского защитника Джека О`Брайена. После перерыва в ворота канадской команды был назначен пенальти, но Трой Пэрротт не смог его реализовать. Первым на добивании был Чидози Огбене и сравнял счет.

Канадцы готовятся к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Их соперниками по группе B будут сборные Боснии и Герцеговины, Катара и Швейцарии.

Товарищеский матч

Канада — Ирландия — 1:1 (1:0)

Голы: О'Брайен, 23 (в свои ворота) — 1:0. Огбене, 60 — 1:1.

Нереализованный пенльти: Пэрротт, 60.

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