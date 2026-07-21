Ямаль надел корону во время празднования победы сборной Испании на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль отпраздновал победу команды на чемпионате мира-2026 в Мадриде.

19-летний футболист во время чествования в испанской столице надел корону. В этот момент он был с Кубком мира в руках.

Сборную Испании в Мадриде встретили около миллиона болельщиков. Автобус с игроками проследовал по центральным улицам к городской ратуше.

В финальном матче ЧМ-2026 со сборной Аргентины Испания выиграла со счетом 1:0 в дополнительное время.