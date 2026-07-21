Ди Мария — Месси: «Большое спасибо тебе за то, что ты аргентинец»

Бывший полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поддержал нападающего национальной команды Лионеля Месси после поражения от сборной Испании (0:1) в финале чемпионата мира-2026.

«Большое спасибо тебе за то, что ты аргентинец. Спасибо тебе за то, что поднял наш флаг на самую вершину мира. Спасибо тебе за то, что ты пример как игрок и как человек. Ты лучший в истории. Ты вечен», — написал 38-летний Ди Мария в соцсети.

Сборная Аргентины трижды выигрывала чемпионат мира — в 1978, 1986 и 2022 годах.