Сборную Аргентины встретили как чемпионов по возвращении на родину после ЧМ-2026

Сборная Аргентины вернулась на родину после выступления на чемпионате мира 2026 года.

Как следует из официальной телетрансляции, в аэропорту Буэнос-Айреса команду ждали красная ковровая дорожка и оркестр гренадеров, исполнивший один из неофициальных гимнов команды — Muchachos группы La Mosca Ts-Ts. Игроки и главный тренер Лионель Скалони проследовали по дорожке из самолета в автобус, который отвез их на базу Ассоциации футбола Аргентины в пригороде столицы. По пути сборную приветствовало множество болельщиков с флагами, запускавших фейерверки.

При этом не все футболисты прилетели чартерным рейсом из Нью-Йорка. Часть игроков, включая Лионеля Месси, остались в США или отправились в другие страны, где базируются их клубы.

Аргентина стала серебряным призером ЧМ-2026. В финале турнира 19 июля аргентинцы уступили Испании (0:1 доп. вр.).