Де ла Фуэнте после победы сборной Испании на ЧМ-2026: «Мы переполнены радостью»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте произнес речь во время чествования команды после победы на чемпионате мира-2026.

«Это был эмоциональный и гордый опыт — представлять прекрасную страну с такими страстными и преданными болельщиками. Мы переполнены радостью», — сказал тренер перед началом чемпионского парада в Мадриде.

Сборную Испании в столице встретили около двух миллионов болельщиков. Автобус с игроками проследовал по центральным улицам к городской ратуше.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время).