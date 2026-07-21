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Сегодня, 07:32

Де ла Фуэнте после победы сборной Испании на ЧМ-2026: «Мы переполнены радостью»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте произнес речь во время чествования команды после победы на чемпионате мира-2026.

«Это был эмоциональный и гордый опыт — представлять прекрасную страну с такими страстными и преданными болельщиками. Мы переполнены радостью», — сказал тренер перед началом чемпионского парада в Мадриде.

Сборную Испании в столице встретили около двух миллионов болельщиков. Автобус с игроками проследовал по центральным улицам к городской ратуше.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время).

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте

Чемпионат мира по футболу 2026

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