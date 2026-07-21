Ромеро: «Сборная Аргентины мечтала снова привезти кубок домой, но не удалось»

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро опубликовал пост в соцсети после поражения от сборной Испании (0:1 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

«И в этот раз нам не удалось. И поверьте, это больно. Очень больно, потому что никто не хотел продолжать писать эту прекрасную историю больше, чем мы. Мы мечтали снова привезти кубок домой, но не удалось.

Но если есть что-то, чего нам никогда не будет не хватать, так это самоотдачи. Мы отдали все. Нам выпало финишировать вторыми, но мы никогда не переставали представлять Аргентину с гордостью и самоотдачей, которых заслуживает эта футболка.

Как я горжусь и как я счастлив быть частью этой семьи, черт возьми! Простите, что не смогли подарить вам ту радость, которую так хотели подарить. Мы играем для вас, для каждого аргентинца, который поддерживал нас из любого уголка мира. Мы чувствуем эту любовь каждый день.

Сегодня нужно встать. Начать сначала. Работать больше, верить больше и готовиться к тому, чтобы эта футболка снова оказалась там, где мы сами ее видели в последние годы, — на самой вершине.

Потому что финалы не даются просто так, их добиваются, доходя до них. И эта команда, и те, кому предстоит, будут продолжать бороться, единые, с той же иллюзией, что и всегда.

Спасибо, что вы есть. Спасибо, что верили. Мы снова поднимемся. Потому что такова Аргентина. Всегда вместе», — написал 28-летний футболист.

Ромеро в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 2022 году и обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 годах.