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Сегодня, 07:13

Премьер-министр Испании Санчес: «Спасибо тренерам и игрокам за стиль игры, усилия и победу на ЧМ-2026»

Павел Лопатко

Премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к национальной команде после победы на чемпионате мира-2026.

«Спасибо тренерам и игрокам за стиль игры, усилия и победу. Мы по-настоящему наслаждались, наблюдая за вашей игрой», — сказал политик во время чествования в Мадриде.

Сборную Испании в столице встретили около двух миллионов болельщиков. Автобус с игроками проследовал по центральным улицам к городской ратуше.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время).

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