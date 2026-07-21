Премьер-министр Испании Санчес: «Спасибо тренерам и игрокам за стиль игры, усилия и победу на ЧМ-2026»

Премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к национальной команде после победы на чемпионате мира-2026.

«Спасибо тренерам и игрокам за стиль игры, усилия и победу. Мы по-настоящему наслаждались, наблюдая за вашей игрой», — сказал политик во время чествования в Мадриде.

Сборную Испании в столице встретили около двух миллионов болельщиков. Автобус с игроками проследовал по центральным улицам к городской ратуше.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время).