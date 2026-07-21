Президент Аргентины Милей поблагодарил Месси за годы выступлений за сборную

Президент Аргентины Хавьер Милей поблагодарил нападающего национальной команды Лионеля Месси за все, что футболист дал стране за годы выступлений.

19 июля сборная Аргентины уступила сборной Испании (0:1 доп. вр.) в финале чемпионата мира-2026.

«Человек, который больше двадцати лет держится на высшем уровне в своей дисциплине, достоин восхищения. Кроме того, он принес огромные радости всем аргентинцам и всем, кто наслаждается хорошим футболом», — сказал Милей в эфире Radio Mitre.

Президент также оценил путь аргентинской сборной на ЧМ-2026.

«Никто не может их ни в чем упрекнуть, потому что они оставили все. Результат финала не может затмить и омрачить огромное достижение этой группы игроков. Бесконечно благодарен за колоссальную работу, которую они проделали, и за то, как высоко подняли дух аргентинцев и показали, что аргентинцы никогда не сдаются», — добавил он.

По информации журналиста Эрнана Кастильо, Месси заявил своим партнерам по сборной, что финал ЧМ-2026 был его последней игрой за национальную команду. За карьеру 39-летний форвард провел 207 матчей за сборную Аргентины, в которых забил 125 голов и отдал 68 результативных передач.