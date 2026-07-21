Полузащитник сборной Испании Гави посвятил бабушке победу на чемпионате мира-2026

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави опубликовал душевный пост после победы на чемпионате мира-2026.

21-летний футболист поблагодарил семью и отдельно — бабушку, которая скончалась в марте.

«У каждого футболиста в сборной Испании есть своя история. Моя история такова, что последние несколько лет были трудными из-за травм, но благодаря моим близким, семье, друзьям я могу сказать, что все было не зря, и я готов снова пройти через это и через многое другое. Я обязан семье, школе, тренерам и сотрудникам «Барселоны», которые помогли мне вырасти как футболисту и личности и стать чемпионом мира. И особая память моей бабушке. Спасибо за ту силу, которую ты дала мне. Я уверен, что ты помогла мне оттуда», — написал Гави в своих соцсетях.

На ЧМ-2026 Гави принял участие в двух матчах. Сборная Испании выиграла турнир во второй раз в истории.