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Сегодня, 10:22

Лаутаро Мартинес после финала ЧМ-2026: «Горжусь тем, что я аргентинец»

Алина Савинова

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес после завершения чемпионата мира-2026 заявил, что горд быть аргентинцем.

В финале турнира 19 июля Аргентина со счетом 0:1 в дополнительное время уступила Испании. 28-летний Мартинес вышел на игру в стартовом составе аргентинской сборной, но на 44-й минуте был заменен из-за травмы.

«Мы пытались. Второй чемпионат мира подряд мы доходим до финала, но на этот раз не получилось. Я испытываю огромную гордость от того, что я аргентинец. Мне бы очень хотелось помочь команде вчера на поле, но что есть, то есть. Спасибо всем людям, которые сопровождали нас на протяжении всего турнира, проезжая километр за километром, чтобы быть рядом, и всем, кто поддерживал из каждого уголка нашей страны», — написал футболист в своих соцсетях.

Аргентина дошла до финала чемпионата мира седьмой раз в истории и потерпела четвертое поражение в матчах за золото. В 1978, 1986 и 2022 годах аргентинцы выиграли турнир.

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