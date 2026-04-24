Источник: Милитау сможет сыграть на чемпионате мира-2026

Получивший травму защитник «Реала» Эдер Милитау сможет восстановиться до финального турнира чемпионата мира-2026, сообщает ESPN со ссылкой на источник.

По данным источника, 28-летний футболист сборной Бразилии пройдет дополнительные тесты. Ранее «Реал» сообщил, что у него выявили травму двуглавой мышцы бедра левой ноги.

31 мая бразильцы в товарищеском матче сыграют с Панамой, 7 июня — с Египтом. 14 июня они стартуют на групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 игрой с Марокко.

У Милитау в 38 матчах за сборную 2 гола.

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