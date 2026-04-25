Руни: «Я бы очень хотел, чтобы Роналду выиграл чемпионат мира»

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни в интервью с Бруну Фернандешом пожелал сборной Португалии успехов на чемпионате мира-2026.

«Я бы очень хотел, чтобы вы с Криштиану выиграли чемпионат мира. Идите и наслаждайтесь футболом. Получайте удовольствие. И я надеюсь, у вас все получится», — цитирует BBC Руни.

Чемпионат мира пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд.

Сборная Португалии сыграет в группе K с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.